Bezuinigen Lelystad zijn ‘schadelijk’ voor plannen Batavialand

De door de gemeente aangekondigde bezuinigingen slaan een deuk in de ambitieuze plannen voor erfgoedpark Batavialand. ,,Dit is geen bemoediging’’, zegt directeur Jan Vriezen.

Het erfgoedpark moet een plekje krijgen naast de Bataviawerf en Batavia Stad. De Batavia wordt aan land gehaald en zal hier te zien zijn, de scheepswerf krijgt er een plekje en verder ‘maak je er plezier en haal je informatie op’, zei Vriezen eerder dit jaar tegen deze krant. Het masterplan is klaar en wordt in juni op de buitenwereld losgelaten. Dan is het zaak om subsidies binnen te slepen, fondsen te werven en het bedrijfsleven warm te maken.

Schade

Bezuinigingen van de gemeente kan Batavialand (waar de werf onderdeel van is) nu niet gebruiken, zegt Vriezen. Het toekomstige erfgoedpark heeft behoefte aan ‘positieve beeldvorming’ nu er miljoenen nodig zijn om de plannen uit te voeren. ,,Bezuinigingen zijn geen bemoediging’’, zegt Vriezen. In een brief aan de raad heeft hij het over ‘schade aan dit toekomstperspectief’.

Quote De leermees­ters zijn essentieel voor het voortbe­staan van de Batavia Jan Vriezen, Directeur Batavialand

De gemeente wil 300.000 euro subsidie aan Batavialand stapsgewijs afbouwen. Het gaat om het budget waar de leermeesters op de Bataviawerf uit worden betaald. Zij begeleiden uitkeringsgerechtigden (‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’) naar een betaalde baan. ,,Zij zijn essentieel voor het voortbestaan van de Batavia’’, zegt Vriezen. En: ,,De bijzondere geschiedenis van de werf is verbonden aan deze manier van werken.’’ Immers, de werf is in de jaren tachtig opgezet als leer- en werkervaringsproject voor jongeren.

Florerende economie

Vriezen erkent dat het aantal ‘trajecten’ in 2018 is gedaald. Dat heeft te maken met de florerende economie, zegt hij. Anders gezegd: er is veel werk. ,,Maar in de laatste 4 jaar hebben 83 mensen een re-integratietraject op de werf doorlopen en van hen zijn 21 doorgestroomd naar regulier werk. Dat is best aardig.’’

De bezuinigingen betekenen dat Batavialand afscheid moet nemen van de handvol leermeesters die via Werkbedrijf Lelystad aan de werf verbonden zijn. ,,Er zitten er bij van rond de 60 jaar’’, zegt Vriezen. ,,Wat bespaar je nou als zij werkloos worden en een uitkering krijgen?’’ Ook gaat het ten koste van de ‘aandacht voor de Batavia’. ,,Het schip heeft veel onderhoud nodig. Dat wordt lastiger’’. En minder klussen op de werf komt de beleving niet te goede, vindt Vriezen. ,,Die geur, de geluiden, de beelden... Dat hoort bij de Bataviawerf.’’

Hij heeft inmiddels een gesprek gehad met wethouder John van den Heuvel. Die neemt de bezuinigingen niet van tafel, maar vraagt wel om onderzoek naar ‘andere scenario’s’ voor de werf, zegt Vriezen. ,,De opdracht is nog niet geformuleerd’’. Vooralsnog is zijn hoop gevestigd op de politiek. ,,Een aantal fracties is niet blij met het voorstel’’.