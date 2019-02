Bijeenkomst over Lelystad Airport: ‘Ik hoop dat het rijk Lelystad niet in de kou laat staan’

Grote informatieborden sieren de horecaruimte van het Agora Theater in Lelystad. Informatie over de milieueffectrapportage van het nieuwe vakantievliegveld, informatie over het gewijzigde luchthavenbesluit, informatie over de wijze waarop het vliegtuiggeluid gemeten gaat worden. Wie zich nog niet in Lelystad Airport verdiept heeft, komt vanavond flink aan zijn trekken. ,,Ik wil weten wat die vliegroutes straks voor mij gaan betekenen”, zegt Henk van Vliet uit Lelystad. ,,Ik woon in de buurt, ben niet per se tegen de uitbreiding van het vliegveld, maar ik maak me eerlijk gezegd wel zorgen over mogelijke overlast.”

Zienswijzen

Tot en met 21 februari kunnen mensen hun mening geven over het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Hierin zijn alle spelregels voor de nieuwe vakantieluchthaven vastgelegd. Bijvoorbeeld dat het vliegveld ’s nachts dicht is, wat de openingstijden zijn (6-23 uur) en hoeveel vliegbewegingen er in de toekomst maximaal mogen plaatsvinden (45.000).

Om inwoners bij het indienen van hun zienswijze een handje te helpen, pakt het ministerie groot uit met vijf informatieavonden in verschillende provincies. Lelystad is de eerste in deze regio, volgende week komt het ministerie naar Zwolle (11 februari) en Apeldoorn (14 februari).

Verkocht

In Lelystad loopt het deze avond aardig door, maar van grote drukte is geen sprake. Van verhitte discussies over het nieuwe vakantievliegveld dat in 2020 de deuren moet openen evenmin. Daar is de setting ook niet naar: diverse kraampjes waar mensen informatie kunnen ophalen. Het gaat er gemoedelijk aan toe.

Carel Bouma is één van de aanwezigen. Hij heeft een biologisch akkerbouwbedrijf in Biddinghuizen. Kort geleden heeft hij het verkocht, om zich op de Veluwe te gaan vestigen. ,,Het feit dat er straks een vliegroute pal over mijn bedrijf loopt heeft zeker een belangrijke rol gespeeld. Zo’n vliegtuig stoot allerlei schadelijke fijnstof uit. Dat past niet bij de biologische producten die ik teel. Het gaat niet samen. Daarom gaan we verhuizen.”

Oproep

Hoewel het ministerie kosten noch moeite bespaart om mensen te informeren over de zienswijzenprocedure van Lelystad Airport, hoeft het niet te vrezen voor een gebrek aan belangstelling. Actiegroepen zoals Red de Veluwe en HoogOverijssel roepen hun achterban namelijk op om massaal zienswijzen in te dienen. Daarvoor hebben ze zelfs een speciale website (zienswijzelelystadairport.nl) ontwikkeld. Met één druk op de knop belandt het bezwaar op het bureau van een ambtenaar in Den Haag. De verwachting is dat duizenden mensen dit zullen doen. Het ministerie zal uiterlijk in mei reageren op alle zienswijzen.

Hoop