Bijna 10.000 reacties op plan Lelystad Airport, ministerie doet 3 aanpassingen: ‘Schokkend, schoffering van burger’

Inspraak

Begin dit jaar was er een grote inspraakronde. Er werden zes informatieavonden gehouden in onder meer Zwolle, Apeldoorn en Lelystad en inwoners konden hun mening geven op het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. In totaal dienden 9.362 mensen een reactie (zienswijze) in, goed voor 164.883 suggesties en verbetervoorstellen op het plan voor een vakantieluchthaven in Flevoland.