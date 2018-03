Bijvoeren grote grazers Oostvaardersplassen drie weken verlengd

Op advies van de dierenarts van Staatsbosbeheer is vandaag besloten dat de grote grazers in de Oostvaardersplassen langer worden bijgevoerd dan aanvankelijk de bedoeling was. De ontheffing die de provincie Flevoland eerder verleende tot eind maart is nu verlengd tot 21 april.

Normaal gesproken worden de edelherten, konikpaarden en heckrunderen in het gebied tussen Lelystad en Almere niet bijgevoerd, omdat het geen 'gehouden dieren' zijn. Begin deze maand liet de provincie echter weten de maatschappelijke bezorgdheid over het dierenwelzijn in het natuurgebied zwaarder te laten wegen dan het advies van de deskundigen die vinden dat de dieren niet moeten worden bijgevoederd.

Dat de dierenarts nu adviseert langer door te gaan met bijvoeren, betekent niet dat hij opeens voorstander is. Wel is het zo dat sinds eerder deze maand het besluit werd genomen schraal hooi het gebied in te brengen, het niet in het voordeel van de grote grazers is daar plotsklaps weer mee te stoppen. De dieren zijn door het aanbieden van hooi vervroegd in de 'voorjaarsstand’ gekomen met een bijbehorende spijsvertering. Daardoor is het onverstandig om weer te stoppen met bijvoeren.