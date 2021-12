Bijzondere Duitse stier Durkan dood gevonden in Lelystad (maar het doel van zijn komst is bereikt)

Politie stuit door bizar toeval in Meppel op man die voor gewapende overval in Lelystad wordt gezocht

De politie heeft gisteren een man in Meppel opgepakt die vermoedelijk meerdere winkeldiefstallen in deze plaats heeft gepleegd en ook werd gezocht voor een gewapende overval in Lelystad. Door een bijzondere samenloop van omstandigheden kan de politie de man in de boeien slaan.

9 december