Binnen één week tijd raken twee vliegtuigen in nood op Lelystad Airport

video Brand in schuurtje met scootmobie­len leidt tot grote ontruiming in Lelystad: 30 personen uit bed gehaald

10:40 Zo’n 30 bewoners moesten afgelopen nacht hun woning verlaten vanwege een brand aan Het Ravelijn in Lelystad. Zij werden opgevangen in de kantine van het nabije verpleeghuis De Hoven. Bij de brand vielen geen gewonden. Eén bewoonster is na rookinhalatie per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.