Binnenkort mogelijk geen opvang voor duizenden vluchtelingen: gemeenten willen plan van kabinet

Het gaat om meer dan 4700 zogeheten derdelanders. Deze mensen zijn gevlucht voor de oorlog in Oekraïne, maar zijn geen Oekraïens staatsburger. Ze komen oorspronkelijk uit andere landen, en werkten of studeerden in Oekraïne toen Rusland dat land vorig jaar binnenviel. Toen ze in Nederland aankwamen, kregen ze dezelfde opvang als Oekraïners, in gemeentelijke locaties. Dat eindigt op 4 maart, over iets meer dan vijf weken. Dan vallen ze buiten de opvangregeling voor Oekraïense vluchtelingen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt dat er nog geen concreet plan ligt om deze groep vluchtelingen op te vangen, ‘wat leidt tot veel onduidelijkheid bij gemeenten en de derdelanders. Het betekent dat gemeenten geen voorbereidingen kunnen treffen en dat opties iedere dag steeds minder goed uitvoerbaar worden.’ De organisatie vreest dat de vluchtelingen in de asielopvang belanden, maar die is nu al overvol.

De VNG noemt het uitblijven van een plan ‘een volgend bewijs dat op rijksniveau onvoldoende rekening wordt gehouden met de uitvoerbaarheid van beleid’.

Ook VluchtelingenWerk Nederland maakt zich zorgen over de andere regels waar derdelanders straks mee te maken krijgen. ,,We hebben hen de afgelopen periode voorgelicht over hun keuzes voor de toekomst, maar op de belangrijkste vraag hebben wij geen antwoord: waar worden zij opgevangen na 4 maart?”, laat een woordvoerder weten. De organisatie zegt dat de onrust onder de groep vluchtelingen toeneemt.

Volgens VluchtelingenWerk moeten de derdelanders straks misschien terug naar hun land van herkomst, of in Nederland asiel of een verblijfsvergunning aanvragen. ,,Dat er nog steeds geen afspraken zijn gemaakt over hun opvang terwijl zij zo’n procedure doorlopen of hun terugkeer regelen is zeer problematisch”, vindt VluchtelingenWerk. Dat is bang dat de vluchtelingen op straat komen te staan of massaal naar het centrale aanmeldpunt in Ter Apel worden gestuurd.