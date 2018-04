Bioloog Patrick brengt succespetitie naar Den Haag: 'Oostvaardersplassen is mislukt'

Al die veulens 'worden geboren om te sterven'

15 april De Dukes noemen ze zich, het groepje mensen dat zondag voorop loopt in de stille tocht door het centrum van Lelystad. Omdat de Dukes of Hazard van de gelijknamige televisieserie ook in actie kwamen tegen onrecht in hun land. ,,Dat doen wij ook'', zegt Anja Dijkstra. ,,Wij zijn de wilde beesten, maar de echte stumpers staan achter het hek van de Oostvaardersplassen.''