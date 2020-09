‘Bizarre verkrachting’ in Lelystad: Franse zwerver Anthony verdacht van misbruiken vrouw (98)

Afperser met gokschul­den dreigt, schiet op auto en eist twee ton van de familie uit Lelystad

8 september Een familie in Lelystad is slachtoffer geworden van een afperser die twee ton eiste. Om zijn claim kracht bij te zetten schoot bij op de auto van een van de familieleden. Dat bleek dinsdag bij een voorbereidende zitting tegen de 31-jarige Jasmir S., zonder vaste woonplaats, voor de rechtbank in Lelystad. De man zit vast en blijft dat ook, tot de inhoudelijke zitting in oktober.