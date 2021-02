Bizons verhuizen van Veluwe en Lelystad naar Denemarken om voor gezonde aanwas te zorgen

Negen Europese bizons verhuizen binnenkort van Nederland naar een natuurgebied in Noord-Denemarken. Het gaat om vijf zogeheten wisenten uit de Veluwe, één uit Natuurpark Lelystad en drie uit het Brabantse natuurgebied de Maashorst. Het internationaal uitwisselen van de dieren is belangrijk voor de genetische variatie van de bedreigde soort.

De ‘Nederlandse’ bizons gaan samen met de al aanwezige wisenten in het Deense natuurgebied een nieuwe kudde vormen. Het is volgens Ark Natuurontwikkeling voor het eerst dat zo veel wisentgebieden in Nederland samenwerken aan zo’n grote internationale actie.

Wennen

De wisenten zijn vanochtend uit hun kuddes gehaald en apart gezet in afwachting van hun verhuizing naar Denemarken volgende maand, zo meldt kuddebeheerder Ark Natuurontwikkeling. De beesten staan nu bij elkaar in een afgezonderde wei in Natuurpark Lelystad om aan elkaar te wennen. Een dierenarts houdt ze in de gaten.

Door de aanwas van jonge dieren groeien de wisentkuddes in Nederland jaarlijks. In heel het land leven ongeveer er zestig. De bizon is met minder dan 7000 dieren nog steeds een bedreigde soort en staat op de Rode Lijst in Europa.

Nieuwe kans

Door omvangrijke samenwerkingsprojecten zijn de grazers de afgelopen jaren op diverse plekken in Europa uitgezet. Dat heeft de wisent weer een nieuwe kans gegeven en sinds eind 2020 is de status van de soort veranderd van ‘kwetsbaar’ naar ‘minder bedreigd’.

In Denemarken komen de dieren terecht in een wildpark waar ook elanden, herten, wilde zwijnen en steenarenden leven. De wisenten krijgen een gebied van 4000 hectare tot hun beschikking. Het dier speelt een belangrijke rol in de natuur en zorgt voor een afwisselend landschap met meer biodiversiteit.