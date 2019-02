Boek over overleden volkszanger Koos Alberts uit Hierden verschijnt in september

Politie Lelystad slaat Valentijns­stel in boeien

1 februari Het is weer eens wat anders met je geliefde op Valentijnsdag. Geen hotel of een romantisch diner in een restaurant. Maar een ‘boeiend’ samenzijn in een Lelystadse politiecel. Letterlijk, want de handboeien gaan mee de cel in en de deur op slot.