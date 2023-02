Boek vol bewondering over geborduurde Flevowand in Lelystad: ‘Duizenden jaren in duizenden steken’

De makers van de 60 meter lange Flevowand wilden een eigen expositieruimte in Biddinghuizen. Dit bleek onhaalbaar. Hun geborduurde Zuiderzeepanorama staat nu ruim vier jaar in de hal van museum Batavialand in Lelystad. Hier was zaterdag de boekpresentatie van Duizenden jaren in duizenden steken . ,,Dit zou een trekpleister moeten zijn.”

Duizenden jaren Zuiderzeegeschiedenis over 60 meter. Geborduurd voor het overgrote deel in Kreashop De Lapjeskat in Biddinghuizen. Alleen de laatste meters kwamen tot stand in de voormalige Rabobank van het dorp. Want hier wilden de 25 borduursters en Stichting De Flevowand het kunstwerk permanent tentoonstellen. ,,Financieel onhaalbaar’’, wist kunsthistoricus Ans van Berkum (70) uit Almere.

Als bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds kwam ze met de dames in contact toen die in 2015 de Lelyprijs ontvingen voor hun noeste naaldkunst. Van Berkum was meteen onder de indruk van het cultuurhistorische monument met naald en draad. Zaterdagmiddag presenteerde zij, met vertraging door corona, haar bijbehorende boek Duizenden jaren in duizenden steken.

Gebuffeld

,,Toen ik het voor het eerst zag, moesten ze nog een paar meter. Ze hebben echt gebuffeld voor Biddinghuizen. In een bestaand museum zou het beter tot zijn recht komen. Al gauw meldden zich meerdere gegadigden: musea uit Leeuwarden, Enkhuizen en Arnhem. Maar de vrouwen wilden het terecht in Flevoland houden. Zo kwam Batavialand in beeld.’’

Volledig scherm Bezoekers bewonderen het Flevolandpanorama. © Foto Freddy Schinkel

,,Door de fusie met de Bataviawerf, en corona er bovenop, viel het museum lang stil. Het verdient meer bezoekers”, vindt de auteur terwijl zij langs de gehandwerkte Zuiderzeehistorie loopt, van de Saale IJstijd tot de aanleg van de Marker Wadden. Eerder verscheen van haar hand Van Bayeux tot Biddinghuizen, eveneens over dit panorama.

Van Berkum was zeven jaar directeur van museum De Stadshof in Zwolle, waar nu Museum de Fundatie is gevestigd. Zij is gespecialiseerd in naïeve en outsiderkunst. ,,Vaak geniale werken. Een eigen onnavolgbare wereld, van makers die buiten de samenleving staan. Lang werd er, ook in Zwolle, met dedain naar hun kunst gekeken. Dankzij mijn achtergrond kon ik meteen mijn hart openstellen voor deze borduurkunst. Het is zo verfijnd, er zijn weinig mensen die het ambacht nog beheersen.’’

Achteruit borduren

Jenny Bijsterbosch (72), eigenaresse van De Lapjeskat waar de Flevowand tot stand kwam, had de artistieke regie over het geheel. ,,Je ziet de steelsteek, de kellysteek en de platsteek. De kruissteek hebben we niet gebruikt. Meest toegepaste techniek? Achteruit borduren’’, glimlacht Bijsterbosch. ,,Alles uithalen. Want het moest vaak over. Dan zat er niet genoeg diepte in, of de kleuren waren niet goed.’’

Het idee voor dit enorme project kwam van Erie van Veelen. ,,Zoiets moeten we in Flevoland toch ook kunnen’’, opperde ze na haar bezoek in Frankrijk aan het Tapijt van Bayeux. Dit wereldberoemde wandtapijt van 70 meter over de Slag bij Hastings is gemaakt rond 1068. Van Berkum benadrukt: ,,Dit is het Bayeux van Biddinghuizen, een trekpleister zou het moeten zijn. Als het maar goed vermarkt wordt.”

Subsidies

Het is de verdienste van de voorzitter van Stichting De Flevowand, Gert Jan van Tilburg (75), dat het borduurwerk de geschikte plek en de vitrine van formaat kreeg. Voornamelijk dankzij Europese subsidies. Wat hem betreft begint het met een goede bewegwijzering in Lelystad. ,,Bataviastad wordt overal aangegeven. Batavialand, en in het bijzonder onze Flevowand of het Zuiderzeepanorama, krijgen geen bordjes. We hebben ons verzoek bij de gemeente neergelegd, vooralsnog tevergeefs.’’