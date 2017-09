Boeren bij Lelystad Airport zetten anti-ganzengras in

Je kunt natuurlijk de kont tegen de krib gooien, en blijven ageren tegen Lelystad Airport dat hier gaat uitgroeien van een vliegveld met Cessnaatjes naar een chartervliegveld met 45.000 vluchten per jaar, maar dat heeft geen enkel nut. ,,We hebben onze kop omgedraaid, en dachten: we gaan kijken wat we eraan kunnen hebben”, zegt Rob ter Haar. Hij is voorzitter van de Lelystadse Boer, een vereniging van zeventig gezinnen, die hier binnen een straal van 2,5 kilometer akkerbouwbedrijven hebben of koeien. En een enkeling houdt kippen.

Nu nog liggen hun Talingweg, Zeebiesweg en Meerkoetweg in the middle of nowhere. Maar straks staat daarginds een terminal en komen er honderdduizenden mensen, hongerig hopelijk. Mooi afzetgebied voor aardappelen, appels en tomaten - in de vorm van patat dan en streekgebonden frisdranken. Inmiddels leveren de boeren al aan de kantine van het Lelystadse gemeentehuis, wie volgt?

Gras

De eerste slag bij het vliegveld is binnen, al is het nog maar een slagje. Voor aannemer Dura Vermeer leggen de boeren het gras op de luchthaven aan en ze houden het 15 jaar lang bij. Voorlopig een boterham voor een man of zeven, en met 2000 tot 3000 euro per maai-onderhoudsbeurt ook nog niet echt iets om van te rentenieren. En omdat het maaien ’s nachts moet (het vliegveld is tussen elf en zes dicht) niet eens lékker werk. Maar het is een begin. ,,Ze hadden ook een loonbedrijf bij Schiphol kunnen vragen”, zegt Geert Plender nuchter. Een vliegveld betekent werk - en daar kunnen de leden vast en zeker in toenemende mate van profiteren.

Cynici

Hun samenwerking oogstte ook kritiek. Mooie strategie van het vliegveld, zeiden cynici al: je gooit tegenstanders rond het vliegveld een paar zakken met geld toe en dan houden ze hun mond wel. ,,Zo ligt het ook weer niet, we zijn allemaal tamelijk jong, we zijn pragmatisch in onze bedrijfsvoering en ondernemerschap, als dit helpt om een toekomstbestendig bedrijf op te bouwen is dat alleen maar mooi. En je weet wel zeker: het Rijk wil deze luchthaven uitbouwen, als je blijft protesteren verlies je uiteindelijk toch.”

Volledig scherm Mark Geerlig bij het ingezaaide veld (gras) pal naast de landingsbaan. © Freddy Schinkel

Gerben van Lenthe van landbouworganisatie LTO ziet de zonzijde ook: ,,We hebben het omdenken omarmd. Laten we niet langer proberen om van alles te blokkeren, maar kansen pakken.”

En Frank Mollenhof van aannemer Dura Vermeer ziet de zon eveneens schijnen. ,,Wat kun je beter hebben dan dat boeren hier over het gras waken.’’

Kilo's

Chef gras namens de ‘Lelystadse Boer’ is Mark Geerlig. Hij staat tevreden naast de baan, waar alles net is ingezaaid. Een weekje, dan komt het op, zegt hij. Er ligt heel speciaal gras in, het is hard, het heeft harde punten. Geen pretje dus om op te zitten, of erop neer te dalen: vogels mijden deze grasmat liever - en dat is precies waarom die hier ligt. ,,We hebben heel dicht gezaaid, normaal doe je 40 kilo graszaad per hectare, hier ligt 150 kilo op.’’

Dat geeft zo’n compacte mat dat insecten er niet in gaan zitten en dat het een ondoordringbare jungle is voor de muizen. ,,Als er geen leven in zit, dan trekt het ook geen vogels aan.’’

Effect

Nee, niemand is hier nog verhuisd van alle boeren, zegt voorzitter Ter Haar van de Lelystadse Boer. ,,Iedereen is gewoon gebleven, er is natuurlijk ook nog geen herrie. Er is nog niks veranderd”.