Boeren en supermarkten komen er niet uit: rechter moet knoop doorhakken

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) en de supermarktenbranche CBL zijn er vandaag niet samen uitgekomen in de rechtbank in Lelystad. Daarom doet de rechter morgen uitspraak.

Tijdens de zitting werd duidelijk dat FDF niet van plan is de bevoorrading van de supermarkten woensdag plat te leggen. Dat zei de advocaat van de actiegroep tijdens het kort geding, dat was aangespannen door de supermarktenbranche. ‘Nepnieuws’, noemde de raadsman de berichten over blokkades van distributiecentra, die zorgen voor de bevoorrading van supermarkten. Wel is duidelijk dat de boeren van plaats naar plaats willen trekken. De advocaat zei dat enige overlast hierdoor niet is uit te sluiten.

Boel opstoken

Een opmerking die eerder naar buiten kwam over het platleggen van de voedselbevoorrading, was voorzien van een smiley, zei de raadsman. FDF-voorman Mark van den Oever verklaarde dat hij dit bericht heeft gestuurd om de boel ‘een beetje op te stoken’. De advocaat wil dan ook dat het CBL niet-ontvankelijk wordt verklaard in dit kort geding of dat de vorderingen worden afgewezen.

Forse dwangsom

Het CBL wilde toch dat de rechter een verbod oplegt op blokkades op last van een forse dwangsom. Volgens hem gaan de boeren wel degelijk schade aanrichten. Volgens advocaat Eric De Haan verwezen boeren eerder naar de hongerwinter, zijn er oproepen geweest om boerenwinkels open te stellen en waren er oefenacties in Noord-Holland. CBL vreest voor miljoenen euro’s aan schade als distributiecentra worden geblokkeerd in de drukke week voor kerst.

Eerste keer actie tegen supermarkten

De boeren voeren al geruime tijd acties omdat ze het niet eens zijn met het kabinetsbeleid inzake de stikstofuitstoot en PFAS-normen. Voor het eerst zijn er nu ook acties gepland tegen de supermarktbranche om een beter verdienmodel af te dwingen.

