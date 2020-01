Boeren rond Lelystad Airport: ‘Wij staan geen grond af aan vliegveld’

Boeren rond Lelystad Airport zijn, ondanks hun ‘meewerkende houding’, niet bereid om grond af te staan aan het vliegveld. ,,Dit is een prachtig landbouwgebied, dat willen we graag behouden.’’

Dat zegt Rob ter Haar, voorzitter van stichting De Lelystadse Boer. Dit is een club van zo’n zeventig agrariërs rond het vliegveld die enkele jaren geleden besloten om de komst van het vakantievliegveld als een kans te zien. Ze mogen inmiddels het gras maaien rond de start- en landingsbaan en verse producten leveren aan het restaurant in de terminal - zodra dat open is. Ook leveren de boeren aan horecazaken in Lelystad.

Vruchtbaar gebied

Maar krimpen ten gunste van de luchthaven? Daar is geen sprake van, benadrukt De Lelystadse Boer in een statement. ,,Kijk, wij willen het liefst dat het vliegveld niet open gaat, al hebben wij daar als omwonenden weinig grip op’’, zegt Ter Haar in een reactie. ,,Dit is een prachtig landbouwgebied, een van de meest vruchtbare gebieden van Europa, dat willen we graag behouden.’’

Niet dat er concrete signalen zijn dat boeren land moeten inleveren, aldus Ter Haar. Het is meer een waarschuwing: mocht Schiphol (eigenaar van Lelystad Airport) bijvoorbeeld veehouderijen bij het vliegveld willen uitkopen om de stikstofuitstoot van vliegtuigen te compenseren, dan zeggen de boeren resoluut nee. Ter Haar: ,,Het is bovendien slimmer om bedrijven te verwijderen die dichtbij natuurgebieden zitten.’’

Quote Wij zijn de partij die het meest last krijgt van Lelystad Airport Rob ter Haar, De Lelystadse Boer