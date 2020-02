Boerenzakdoek als pochet: stil protest bij ondernemersgala Lelystad met premier Rutte

Vrijspraak voor Lelystede­lin­ge voor ‘gesjoemel’ met kinderop­vang­toe­slag

16:06 De 35-jarige gastouder Mariam S. uit Lelystad is woensdag vrijgesproken voor fraude met kinderopvangtoeslag. De rechtbank in haar woonplaats vindt dat er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling. Al trekt die wel haar ‘zorgvuldigheid en rechtmatigheid’ in twijfel.