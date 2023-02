Booteigenaar (35) uit Lelystad in gezicht gespuugd na worsteling met ongewenste gast

Asielzoe­ker (35) uit Dronten moet drie jaar de cel in voor steekwond in hart huisgenoot

De Syrische asielzoeker M.A. (35) uit Dronten is door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar cel. Hij stak op 11 augustus vorig jaar zijn huisgenoot op het azc in Dronten in zijn hart. A. ontkende twee weken terug dat hij had gestoken. ‘Misschien heeft hij zichzelf verwond?’