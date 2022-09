Boswachters hoeven hongerende grazers niet bij te voeren tijdens koude winter in Oostvaardersplassen

Met video Hoe de beveili­ging faalde en grote stroomsto­ring Flevoland in een chaos stortte

Een ‘uitzonderlijke’ stroomstoring legt een uur lang een groot deel van Flevoland plat en richt voor miljoenen euro’s schade aan. Is het domme pech of het gevolg van een bomvol elektriciteitsnet? ,,Dit is de nachtmerrie van elke netbeheerder.”

10 september