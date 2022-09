Boswachters hoeven hongerende herten en runderen Oostvaardersplassen niet bij te voeren tijdens kou

Volgens het CBp leven deze grote grazers in het wild en bepalen zij zelf waar ze gaan en staan. Daarom hoeft het ministerie van Landbouw niet op te treden tegen Staatsbosbeheer.

De zaak was aangespannen door Stichting Aanpak Misstanden Natuurbeheer, die vond dat grote grazers werden mishandeld door ze niet bij te voeren. De stichting wilde dat het ministerie de boswachters zou dwingen om ze bij te voeren.

Geen ‘gehouden dieren’

De minister heeft het verzoek om handhaving ten aanzien van deze grote grazers echter terecht afgewezen volgens het CBp, dat bepaalde dat de heckrunderen en edelherten geen ‘gehouden dieren’ zijn waardoor waardoor de Wet dieren niet op hen van toepassing is.

De uitspraak is definitief, het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is de eindrechter in deze zaken.