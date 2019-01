Bouw campus Lelystad vertraagd: duurder dan verwacht

Zes gebouwen

Binnen budget blijven lijkt onhaalbaar

De nieuwe aanbesteding is een formaliteit, want de verwachting is nog steeds dat het niet voor 55 miljoen lukt, zegt woordvoerder Elaine Bezemer van de gemeente Lelystad. ,,Bedrijven kunnen zich nu open inschrijven, met de prijs waarvan zij denken dat het haalbaar is’’, legt Bezemer uit. Zo maakt ieder bouwbedrijf weer kans op de klus. ,,Dan is daarna de vraag of we het ontwerp gaan aanpassen of dat we naar de gemeenteraad gaan om af te stemmen hoe het verder gaat.’’