Bouw grootste zonnepark van Flevoland begint volgende maand

De bouw van het grootste zonnepark van Flevoland staat op het punt van beginnen. Volgende maand gaat de eerste schop de grond in van Solarvation, een park aan de Wisentweg in Lelystad dat 28 hectare groot wordt.

In september worden de eerste panelen aangesloten op het elektriciteitsnet, zegt ondernemer Kees van Woerden. Samen met Luke Bouwman gaat hij schuil achter Solarvation. ,,We bouwen in fases’’, zegt Van Woerden. Uiteindelijk moet het zonnepark zo'n 10.000 huishoudens van stroom voorzien (aanvankelijk werd 25.000 gemeld, maar dat bleek een foutje). De panelen worden geplaatst op de plek van voormalige proefboerderij de Waiboerhoeve. De sloop van de stallen en andere panden is bijna afgerond.

Subsidie

Het is snel gegaan. ,,Het was nog maar in mei dat Kees me belde...’’ zei toenmalig gedeputeerde Jaap Lodders in oktober 2017 bij de presentatie van de plannen. De volgende stap was de noodzakelijke SDE-subsdie (Stimulering Duurzame Energieproductie), die kwam rond. Ook de bank schaarde zich vervolgens achter Solarvation. ,,En we hebben besloten om een crowdfunding-actie aan ons zonnepark te koppelen’’, zegt Van Woerden. ,,Voor 25 euro die je al mee. Vooral voor mensen die zelf geen panelen op het dak hebben liggen’’.

Quote We kijken naar andere plekken voor zonnepar­ken. Binnen en buiten Flevoland Kees van Woerden, Solarvation