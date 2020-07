Bouw hotel Van der Valk langs A6 bij Lelystad begonnen

Alle voorbereidende werkzaamheden en benodigde vergunningen zijn klaar en afgerond. Tot in september is Wijnen Bouw, de aannemer van het project, druk met het aanbrengen van een waterkerend scherm dat tot op twintig meter diepte wordt aangebracht en het ontgraven van de bouwput voor de fundatie van de kelder. In oktober hopen ze te beginnen met de heiwerkzaamheden. Medio 2022 verwachten de initiatiefnemers dat de bouw is afgerond.

Vertraging

Het hotel krijgt 147 kamers verdeeld over 16 verdiepingen, een restaurant en zalen voor diverse soorten gelegenheden. Met een hoogte van 53 meter is het hotel van ver te zien. Op de hoogste verdieping komen vergaderzalen en een bar en in de kelder komt een zwembad met wellness en fitness. Ook is het plan dat een vestiging van Gran Casino in het hotel komt. Dit casino heeft momenteel een tijdelijke vestiging aan het Larserplein. Aan het plein bij het toekomstige hotel zit ook een vestiging van KFC en McDonald’s.