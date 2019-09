Bouw van eerste duurzame, zelfvoorzienende nederzetting op Marker Wadden van start

OM: criminele bende achter wietkweke­rij­en Flevoland

4 september Een criminele organisatie is verantwoordelijk voor twee professioneel opgezette wietkwekerijen in Lelystad en Emmeloord. Dat beweert het Openbaar Ministerie. De rechtbank in Lelystad trekt in november drie dagen uit in deze zaak waarin vijf verdachten terechtstaan.