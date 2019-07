Bouwbedrijf Noordersluis Lelystad failliet

De woningcorporatie werd volkomen verrast door het faillissement, als gevolg waarvan een project in Bussum wordt lamgelegd. Noordersluis zelf is ‘wegens bedrijfsomstandigheden niet bereikbaar’, zo meldt een automatische telefoonbeantwoorder.

In Bussum werkte Noordersluis aan de bouw van een appartementencomplex met 40 huurwoningen in de sociale huur- en vrije sector op het voormalige fabrieksterrein van cacaofabriek Bensdorp. Het deel met de sociale huurwoningen was net enkele dagen geleden opgeleverd. De huurders kunnen er binnenkort in. Vanmiddag was bij Dudok spoedoverleg gaande over de ontstane situatie.