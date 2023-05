Man (21) mishandeld na ruzie op straat: vijf jongemannen uit bed gelicht door politie

Urkse Alice start crowdfun­ding voor dorpsge­noot die auto verliest tijdens Konings­nacht: ‘Vorig jaar ook al de dupe’

‘Warm van hart en gul in ‘t geven'. De woorden in het Urker volkslied hebben zich de afgelopen dagen weer eens bewezen. Want toen tijdens Koningsnacht de auto van Gerrit Vrugteveen in vlammen opging, kwamen zijn dorpsgenoten direct in actie.