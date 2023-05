Politie rukt groots uit en arresteert vijf jongemannen voor mishandeling in Lelystad: ‘Slachtoffer overal geraakt’

Robert (51) kon de breuk met zijn ex maar moeilijk verkroppen en gaat nu de cel in: 'Ik pijn, jij pijn’

Robert van D. (51) uit Zoetermeer stalkte vorig jaar zomer zijn ex uit Lelystad ruim een maand lang en stak haar Kia Picanto voor haar deur in brand. De rechtbank in Lelystad heeft hem woensdag veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk.