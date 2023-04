Brand geblust op passagiersschip op Markermeer nabij Enkhuizen

Bouw appartemen­ten­com­plex Mosselhof in Zeewolde gestart

Een bijzondere heipaal werd donderdag de grond in geslagen in Zeewolde. Namelijk eentje waarop tientallen namen stonden. Deze paal staat voor de start van de bouw van appartementencomplex Mosselhof in Polderwijk in Zeewolde bestaande uit 11 huurappartementen en 18 koopappartementen.