Brand in zorginstelling Lelystad: politie gaat uit van brandstichting

De brand brak even na vijf uur vanmiddag uit in een pand aan de Grevelingstraat van Kwintus, een instelling voor begeleid wonen. Het vuur kon door bewoners al behoorlijk worden beteugeld voordat de brandweer kwam. Die hoefde het karwei alleen nog maar af te maken.

Aanhouding

Opmerkelijker was het dat even later de politie ten tonele verscheen, die vervolgens een man arresteerde. ,,We houden rekening met brandstichting en de man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid.’’