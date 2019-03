Brand Lelystad drama voor ondernemer

Een klap in het gezicht van ondernemer Patrick Klarenbeek. Zijn bedrijfspand in Lelystad raakte vannacht door brand flink beschadigd. Ook de winkel van Bahreddine Belhaj kwam de nacht niet ongeschonden door.

De brand in het overdekte winkelcentrum Lelycentre ontstond rond 02.00 uur. Het betrof een uitslaande brand aan de achterzijde van De Vaper, een speciaalzaak in elektronisch sigaretten aan de Snijdersstraat. Meerdere blusvoertuigen, waaronder een hoogwerker, waren zoet met de vlammen die het bovengelegen bedrijfspand van ondernemer Patrick Klarenbeek grotendeels hebben verwoest. ,,Mijn vriendin runt hier een massagesalon, ik een online kledingwinkel. Mijn voorraad lag daar, apparatuur voor het bedrukken van kleding, pc’s met allerlei data. Hoe groot de schade is, weet ik nog niet. Vanwege instortingsgevaar mogen we niet naar binnen, maar ik heb weinig hoop. Aan de buitenkant zag er heftig uit”, vertelt de ondernemer.

Onverzekerd

Ze huren het pand sinds juli vorig jaar en hebben het eigenhandig verbouwd. ,,We kunnen helemaal opnieuw beginnen en zullen een paar maanden moeten sluiten. Hier leven we van. Verzekerd? Nee. Ik werk vijftig tot zestig uur per week en je denkt: dat gebeurt mij niet. Wel dus. Ja, we hebben een probleem.” Klarenbeek woont vijf minuten van zijn werk vandaan. ,,Ik werd rond 04.00 uur door Bahreddine gebeld dat ik direct moest komen.”

Marskramer

De eigenaar van speciaalzaak De Vaper was zelf wakker gebeld door de politie. ,,Ik dacht: alsjeblieft niet. Twee jaar geleden is met oud en nieuw de Marskramer tegenover ons helemaal platgebrand, dus ik was redelijk in shock.” Bij aankomst sloeg zijn vrees om in opluchting: winkel en voorraad zijn, op wat waterschade na, intact gebleven. ,,De schade betreft vooral backoffice, keuken en toilet, dat zit allemaal aan de achterkant, waar de brand is begonnen.” Hij gaat tegen een uur of tien gewoon open, zegt Belhaj (35), die een grote levering binnenkrijgt. ,,Via een collega-winkelier of ik zet gewoon een tafel met pinapparaat voor de winkel. Een brand houdt ons niet tegen en ik ben een positief mens, dat scheelt ook.”

Oorzaak