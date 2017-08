Brand verwoest schuur rijtjeshuis

Video 'Wat je voelt als je mediteert? Niets!'

26 augustus Zelfontplooiing en iets doen voor de wereld om je heen. Het kan in Lelystad. Daar mediteren vierhonderd mensen per dag. Hun collectieve kracht verbetert de wereld. Zeggen ze. Het toppunt van zelfontplooiing? Boven jezelf uitstijgen. De Transcendente Meditatie-aanhangers uit het Sidha dorp in Lelystad komen aardig dichtbij met yogisch vliegen.