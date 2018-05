Brandmelding in trein: 250 reizigers geëvacueerd, geen sprinters tussen Zwolle en Lelystad

Actievoer­ders knippen hekken door, edelherten op snelweg A6 bij Lelystad

20 mei Minimaal 3 edelherten zijn vanmorgen de snelweg A6 opgerend in de buurt van Lelystad. ,,De edelherten moesten worden afgemaakt nu ze een gevaar voor de omgeving opleverden", aldus Joke Bijl namens Staatsbosbeheer. De A6 was in beide richtingen afgesloten.