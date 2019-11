Brandweer rukt twee keer uit voor brand lasbedrijf Van Wijk in Lelystad

Patricia Smit verdedigt titel ‘Sterkste vrouw van Nederland’

17:56 Ze heeft nog maar net het wereldrecord bicep-curlen binnen en zondag staat Patricia Smit alweer in Breda om haar titel ‘Sterkste vrouw van Nederland’ te verdedigen. De 35-jarige krachtpatser uit Lelystad won die wedstrijd vorig jaar en is ook nu weer de torenhoge favoriet. Ze is klaar om de wereld te veroveren. ,,Mijn rug is mijn grootste concurrent.’’