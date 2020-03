Brandweer uren druk met ‘complexe brand’ bij accu-inzamelaar Van Peperzeel in Lelystad

videoBij Van Peperzeel in Lelystad, inzamelaar van oude accu’s, is woensdagavond een flinke brand uitgebroken. Pas na bijna vier uur blussen had de brandweer het vuur onder controle.

De brandweer sprak na de uitbraak rond 22.30 uur al snel over een grote brand. ,,In het pand is een pallet met knoopbatterijen in brand gevlogen”, vertelde woordvoerder Wim van Eck van de brandweer Flevoland. De vlammen sloegen uit het dak. ,,We zijn met veel materieel uitgerukt’’.

Complexe brand

Dat bleek ook nodig, want de hulpdiensten kregen het vuur maar moeilijk onder controle. Het bleek een ‘complexe brand’ die aan de achterkant van het pand op de benedenverdieping was begonnen en was doorgeslagen naar boven, tot aan het dak, en naar een spouwmuur.

Even voor 02.00 uur in de nacht liet de brandweer nog weten dat het sein ‘brand meester’ nog altijd niet kon worden gegeven. Wel konden de eerste blusvoertuigen terug naar de kazerne.

Een half uurtje later was de brand eindelijk onder controle. De brandweer bleef nog wel bezig met sloopwerkzaamheden voor laatste controles.

‘Rook goede kant op’

Volgens de brandweerwoordvoerder was er op het moment dat de brand uitbrak niemand meer in het pand. Over de schadelijkheid van de rook zei hij: ,,We zitten hier gelukkig op een industrieterrein en de rook gaat de goede kant op’’.

De brand trof ‘een kleine hoeveelheid’ knoopbatterijen, aldus de brandweer. Andere batterijen konden worden afgeschermd van het vuur.

Van Peperzeel

Het bedrijf Van Peperzeel aan de James Wattstraat zamelt in Nederland en België jaarlijkse vele duizenden tonnen aan oude loodaccu’s in. De oude accu’s worden gereed gemaakt voor recycling en afgeleverd bij verwerkers in Europa.