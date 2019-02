Bruidsparen tussen hoop en vrees na brand: ‘Ik heb niet zomaar een jurk achter de hand’

video & update Meer dan 100 trouwjur­ken in vlammen op bij grote brand in Lelystad: ‘Alles is kapot’

16:03 Een grote brand in bruidsmodezaak EMB Fashion in Lelystad heeft vanmiddag meer dan honderd trouwjurken verwoest. Een ramp voor de eigenaresse, die gespecialiseerd is in grote maten. ,,Dit is een verschrikking.’’