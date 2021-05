‘Bruine stof’ uit riool Lelystad in beslag genomen voor onderzoek

video Heel even naar huis om babyspul­len te halen in hermetisch afgesloten buurt Lelystad: ‘Werd bijna misselijk van de stank’

9 mei Snel onder het lint door, thuis luiers en flesjes pakken voor de baby en gauw weer weg. Het huis van Lisa-Marie en Yorick Wapstra valt onder het buurtje in de Punter in Lelystad dat - opnieuw - hermetisch afgesloten is vanwege de mysterieuze stof in het riool die voor (stank)overlast zorgt. ,,Ja, ik had me Moederdag iets anders voorgesteld", zegt Lisa-Marie.