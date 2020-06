Bruine vloot gaat ‘voor Pampus’ liggen: ‘Zonder extra steun overheid kan de snijbrander erin’

Pluryn schrijft opnieuw rode cijfers: 12,9 miljoen verlies over 2019

2 juni Pluryn heeft over 2019 een verlies van 12,9 miljoen euro geleden. Dat is minder dan de 15,6 miljoen verlies van 2018. De zorgaanbieder, eigenaar van onder meer De Hoenderloo Groep en instellingen in Eefde en Voorst, concludeert dat het herstel definitief is ingezet.