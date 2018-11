Bruins: Onafhankelijke verkenner moet toekomst zorg in Lelystad gaan onderzoeken

Er komt een onafhankelijke verkenner die gaat onderzoeken hoe de zorg in de regio Lelystad eruit moet gaan zien vanaf 2020 na het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen. Dat schrijft minister Bruins voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

Rond de zomer van 2019 moet de verkenner met deze toekomstvisie komen over de zorg in Lelystad na 2020. Tot die tijd zegt het St Jansdal in Harderwijk tijd nodig te hebben om een stabiele situatie te creëren. Zij wil rust brengen door zich te baseren op de zorg die op dit moment in het ziekenhuis geleverd kan worden. Volgens de minister heeft St Jansdal daarnaast opnieuw aangegeven op dit moment geen mogelijkheden te zien voor een volwaardige spoedeisende hulp en acute verloskunde in het ziekenhuis in Lelystad. Financieel en qua personeel is dat volgens hen nog niet mogelijk.

Ambulance Urk

De minister heeft tevens contact gezocht met de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland en verzekeraar Zilveren Kruis over de 24/7 aanwezigheid van een ambulance op Urk. RAV Flevoland en Zilveren Kruis hebben aan de minister aangegeven dat de beschikbaarheid van ambulances al is uitgebreid met twee 24/7 ambulances die in Lelystad en Emmeloord gestationeerd zijn. Vanaf begin januari moet er daarnaast een ambulance exclusief voor Urk zelf beschikbaar komen.