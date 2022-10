Brutale inbreker wil gokkast plunderen in snackbar Lelystad maar heeft vette pech

Met een stoeptegel werd de ruit van de AnyTyme snackbar aan de Zuiderpoort in Lelystad vernield. De dader had het voorzien op de gokkast. Helaas voor hem bleek deze al sinds de uitbraak van corona niet meer in gebruik. Zonder buit vertrok de inbreker weer.