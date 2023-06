Buitendijks bouwen onder druk, maar Lelystad is hoopvol: ‘Wat in de pijplijn zit, mag doorgaan’

met video & foto's Cees maakt (net als steeds meer anderen) zijn eigen whisky: ‘Het is al lang geen hobby meer’

Het zelf maken van sterke dranken, met whisky als een van de populaire eindproducten, is booming. In de afgelopen drie jaar is het aantal distilleerders verdubbeld en het einde van die groei lijkt nog niet in zicht. Wie zijn die mensen? En waarom doen ze dit?