Buren moord in Lelystad merkten niets: ‘Het lijkt wel of deze moord niet is gepleegd’

De 72-jarige man die zondag dood in zijn flat in Lelystad werd gevonden leefde een teruggetrokken bestaan. Zijn buren kenden hem amper. De 48-jarige verdachte zou een ex-tbs'ers zijn die al eerder in de fout ging.

Op de derde verdieping van appartementencomplex Het Rode Klif staat de voordeur op een kier. Lijmresten op het hout zijn de stille restanten van een deur die even daarvoor nog verzegeld was. Op de deurmat ligt een politiejack. Binnen doen agenten onderzoek. Voor de vierde dag op rij.

Een tip leidde de politie zondag naar deze woning. Binnen vonden agenten het levenloze lichaam van een 72-jarige man. Die lag daar volgens de politie waarschijnlijk al een week. Direct tegenover het slachtoffer woont Brigitte Boele. Ze kende haar buurman amper en spreekt van een rustige en vriendelijke man. ,,Af en toe kletsten we wat over koetjes en kalfjes, niks bijzonders. Hij was erg op zichzelf, een einzelgänger, woonde er alleen. Hij ging vaak weg op zijn scooter naar vrienden in Almere. Dan droeg hij een cowboyhoed. Een rustige, vriendelijke man. Nooit problemen. Ik zag überhaupt nooit mensen bij hem thuis."



Ze heeft niks meegekregen van de moord. Niks raars gezien, geen geluiden vanuit de woning die duiden op ruzie of een worsteling. ,,Helemaal niks. Het kan maar zo zijn dat hij daar al een tijdje lag, ik had hem al een paar dagen niet gezien.”

Complex

Het slachtoffer woonde in Het Rode Klif, een groot en oud appartementencomplex in de Zuiderzeewijk in Lelystad. Het gebouw is een wirwar aan gangen en portieken. Via smalle trappenhuizen kom je bij de appartementen van de bewoners.

Net als Boele kenden ook andere buren hem amper. Ze spreken van een rustige man die een teruggetrokken leven leidde. Filip Ottenhoff woonde een kleine tien jaar geleden in het appartement waar de moord is gepleegd. ,,Ik ging een verdieping lager wonen, het slachtoffer kwam in mijn oude woning”, vertelt Ottenhoff, terwijl hij diep zucht. ,,Ik kende hem verder niet, als we elkaar tegen kwamen in het trappenhuis groetten we elkaar vriendelijk, verder niet.”

Zoals ook veel andere bewoners is Ottenhoff geen bruikbare getuige voor de politie: hij heeft niks gezien of gehoord. Terwijl de moord boven zijn hoofd is gepleegd. ,,Ik ging maandag boodschappen doen en toen stonden er ineens vier smerissen voor de deur. Ik schrok me rot. Ze deden buurtonderzoek, maar ik vrees dat ze niet veel verder zijn gekomen. Het lijkt wel of deze moord niet is gepleegd. Niemand heeft iets geks gemerkt.”

Schrik

Echt verbaasd is buurman Frans Tol niet dat er vlak naast zijn woning een moord is gepleegd. Toch zit de schrik er ook bij hem flink in. ,,Er gebeurt veel in dit appartementencomplex. Prostitutie, drugs, dronkenschap, slaande ruzies. Ik ben wel wat gewend. Ook politie voor de deur is niks nieuws. Maar een moord? Bizar, ik ben echt geschrokken.”

De politie deed ook woensdag nog onderzoek in de woning van het slachtoffer.

Vanuit zijn woonkamer kijkt Tol uit op het balkon van het slachtoffer. Hij kende de 72-jarige man niet. ,,Hij was rustig, want ik had nooit last van hem. Ik heb ook niets gemerkt dat kan duiden op een moord. Heel gek.”

Maandag, een dag na de vondst van het lichaam, werd een 48-jarige man uit Lelystad opgepakt. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Het gaat volgens de Telegraaf om ex-tbs’er Jan van K. Die kreeg zowel in 1993 als in 2005 tbs opgelegd. In beide gevallen na een moordpoging, zo blijkt uit oude vonnissen. Hoe lang hij op vrije voeten was is onduidelijk. Volgens de Telegraaf gaat het om een roofmoord; er zou een grote som geld in het appartement hebben gelegen.

Geen commentaar

De politie en het OM Midden-Nederland willen niet bevestigen dat het om de ex-tbs’er gaat. ,,Wij doen geen mededelingen over de achtergronden van verdachten”, zegt OM-woordvoerder Mary Hallebeek. De verdachte wordt donderdag voorgeleidt aan de rechter-commissaris. Een tweede verdachte is donderdag opgepakt. Het gaat om een 35-jarige man uit Almere.