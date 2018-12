Burgemeester Adema: ‘Lelystad krijgt niets cadeau’

New York Times over Marker Wadden bij Lelystad: ‘Fake Islands’

27 december De New York Times bracht deze kerst een verhaal over de Marker Wadden bij Lelystad, een aangelegd eilandgebied in het Markermeer. Onder de titel ‘Fake Islands bring a Dutch lake back to life’ wordt Amerikanen uitgelegd wat voor wonderlijks op watermanagementgebied in Nederland gebeurt.