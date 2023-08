Burgemeester Almelo wordt ‘gezicht van Flevoland’: ministerraad stemt in met benoeming tot CdK

Eerste Lelystadse Schroothan­del mag van rechter doorgaan met verwerken brandblus­sers

De eis dat de Eerste Lelystadse Schroothandel (ELS) het verwerken van schuimbrandblussers staakt vanwege de uitstoot van gevaarlijke stoffen, is vrijdag door de rechtbank in Lelystad afgewezen. Het naastgelegen bedrijf stelde er last van te hebben.