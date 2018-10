Burgemeester Lelystad praat met minister over sluiting ziekenhuis

Ziekenhuis Lelystad wijst zwangeren de deur: afdeling verloskun­de per direct dicht

19:16 De afdeling Verloskunde van het MC Zuiderzee-ziekenhuis in Lelystad is per direct gesloten. Het ziekenhuis verkeert in zwaar weer. Patiënten worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen in de regio.