Burgers beschermen zwanen en richten ‘pulletjeswacht’ op in Lelystad

video Wolkbreuk boven Lelystad: straten staan blank en lekkage bij Plus supermarkt

10 juni Moeder natuur heeft zich maandagavond flink laten gelden in Lelystad. Aan het begin van de avond viel er in korte tijd veel neerslag. Meerdere straten staan blank en ook bij Plus Supermarkt Postma aan de Botter is waterschade ontstaan. De brandweer is uitgerukt voor veel meldingen van wateroverlast.