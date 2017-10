Burgers kunnen mening geven over Lelystad Airport

,,Deze consultatie is niet verplicht, maar gezien de onrust en de vele vragen die er leven hebben we toch besloten deze mogelijkheid te bieden”, zegt woordvoerder Karin van Rooijen van het ministerie van infrastructuur en milieu. ,,Alle zienswijzen worden gebundeld en iedereen krijgt een reactie. In november presenteren we de reacties aan een vertegenwoordiging van bewoners die vervolgens een advies mag geven aan staatssecretaris Dijksma.”

Die wil uiterlijk in november de vliegroutes definitief vaststellen, om te voorkomen dat opening van Lelystad Airport vertraging oploopt. Wie de bewoners zal vertegenwoordigen is nog niet bekend. ,,We bekijken nog in welke vorm we dat kunnen doen.”