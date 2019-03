Busdienst naar Lelystad Airport is ‘verantwoord risico’

Het is nog onbekend wanneer Lelystad Airport opent als vakantievliegveld, maar het busvervoer naar station Lelystad al is geregeld. ,,Een mooi statement’’.

Vervoerder Arriva krijgt de concessie van de provincie en mag 10 jaar lang de Airport Express laten pendelen. Zodra er vakantievluchten vertrekken vanaf Lelystad gaat de bus rijden. Bij wijze van symbolische start reed er maandagmorgen al een Arriva-bus met bestuurders en andere gasten van het station naar het vliegveld. Na het uitstappen liepen ze door de modder naar de vertrekhal, een stoep ligt er nog niet. De bus is geleend uit Friesland, maar het ging om het idee. ,,Geheel elektrisch en 18 meter lang, net als de Airport Express straks’’, zei Anne Hettinga, voorzitter van de Raad van Bestuur van Arriva.

Volledig scherm De genodigden stappen uit bij Lelystad Airport. © Foto Freddy Schinkel

Volgens Hettinga neemt Arriva een ‘verantwoord risico’ met de busdienst en de aankoop van het materieel . ,,We geloven hier in, we verwachten dat het aantal reizigers gaat groeien. Als dat niet uitkomt dan heb je een beetje pech.’’ Arriva begint met twee elektrische bussen en zal een derde inzetten zodra de passagiersstroom aanzwelt. De bussen zullen in hoge frequentie rijden, kondigde hij aan, uiteindelijk om de 10 minuten. ,,Een soort metrodienst’’, in de woorden van gedeputeerde Jop Fackeldey.

Quote Alle partijen hier gaan gewoon door, wij hebben er alle vertrouwen in dat het vliegveld in 2020 open gaat Jop Fackeldey, Gedeputeerde Flevoland

Die vindt het een ‘mooi statement’ om de busdienst te presenteren terwijl de discussie over de opening van Lelystad Airport nog in volle gang is. ,,Alle partijen hier gaan gewoon door, wij hebben er alle vertrouwen in dat het vliegveld in 2020 (nog steeds de bedoeling van het ministerie) open gaat.’’ Of er meer vervoerders interesse hadden, kon hij niet zeggen. ,,Dat brengen we niet naar buiten’’.

Kwartiertje

De bus heeft een kwartiertje nodig om passagiers af te zetten bij de terminal. Sneller dan de busverbindingen tussen de stations en vertrekhallen in Eindhoven, Groningen en Rotterdam, benadrukte vliegveld-directeur Hanne Buis. Eerder zei ze tegen deze krant dat Lelystad Airport de ‘best bereikbare luchthaven van Nederland’ wordt. De reistijd wordt nog korter als er een vrije busbaan langs het spoor in Lelystad komt te liggen. De voorbereidingen lopen, maar het is een hele kluif, zei wethouder Ed Rentenaar. Hettinga: ,,Het is belangrijk dat we in een keer door kunnen rijden’’.