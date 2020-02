Buurvrouw afgebrande manege in Lelystad: ‘Een nachtmerrie, maar het had erger kunnen aflopen’

video Eigenares­se en omstanders redden 53 paarden bij grote schuur­brand in Lelystad

9:18 Paardensportcentrum X-tern in Lelystad is donderdagavond volledig afgebrand. De brandweer kreeg de brand wel onder controle, maar kon de manege aan de Uilenweg niet meer redden. 53 paarden die gestald stonden in een naastgelegen pand, zijn uit voorzorg verplaatst door de eigenaresse en omstanders.