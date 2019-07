Camper vliegt in brand op A6 bij Lelystad

Lelystad teleurge­steld over derde uitstel voor vliegveld

9:58 Begrijpen doet ze het ergens wel, maar toch is de gemeente Lelystad ‘zeer teleurgesteld’ over hernieuwd uitstel van de opening van Lelystad Airport voor de grote commerciële luchtvaart. Zo reageert wethouder Janneke Sparreboom (economische zaken) op de Kamerbrief van minister Cora van Nieuwenhuizen, waarin ze schrijft opening per 1 april volgend jaar niet langer haalbaar te achten.