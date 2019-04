Casino wacht niet op Van der Valk: gokken kan straks al langs de A6 bij Lelystad

Het Van der Valk-hotel laat nog even op zich wachten in Lelystad, het Gran Casino is bijna klaar. Naast de McDonald's en de KFC komt een tijdelijke vestiging van deze kleine keten. ,,Met alle faciliteiten van het casino dat straks in het hotel komt’’, zegt directeur Frank Kastelijns.