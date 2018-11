CDA-leider Buma: ‘politiek verliest vertrouwen door val ziekenhuis’

Op het CDA-congres dat vandaag in Groningen plaatsvindt, benadrukt Buma tijdens zijn speech dat het faillissement van de ziekenhuizen in Flevoland geen optie is. ,,Dit had voorkomen moeten worden.’’

Doorgeslagen rendementsdenken

CDA-Kamerlid Joba van den Berg diende afgelopen woensdag een motie in die stelt dat ziekenhuizen in de toekomst niet meer mogen omvallen vóórdat is nagedacht over het behoud van de noodzakelijke zorg in een regio. ,,Die motie is aangenomen,’’ stelt Buma. ,,En wij gaan het kabinet daar aan houden.’’